В Вашингтон прибыли танки "Абрамс" и БМП "Брэдли"

В праздновании Дня независимости США 4 июля в Вашингтоне примут участие танки и боевые самолёты. Об этом заявил накануне президент США Дональд Трамп, который долгое время выступает за усиление военной составляющей торжеств в День независимости - по примеру парада в Париже в День взятия Бастилии 14 июля, который он посещал по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 году.

Танки не будут участвовать в параде. Сам Трамп признал, что они могли бы повредить дорожное покрытие. Однако, как сообщает Associated Press, несколько танков "Абрамс" и боевых машин пехоты "Брэдли" будут во время торжеств выставлены в центре Вашингтона на Национальной аллее.

Корреспонденты агентства заметили танки и БМП на железнодорожных платформах на станции в Вашингтоне. Журналистам подтвердили, что именно эта техника будет участвовать в торжествах.

Ранее Трамп сказал, что в Вашингтоне будут представлены "новейшие танки "Абрамс" и "Шерман"".

При этом танки "Шерман" - основные боевые танки армии США во время Второй мировой войны - уже много лет не производятся. Неясно, будут ли исторические танки "Шерман" представлены вместе с новыми "Абрамсами".

Кроме того, запланирован торжественный пролёт боевых самолётов, а также самолёта президента Air Force One над Вашингтоном.

В рамках торжеств, названных "Салют в честь Америки", ожидается выступление президента у памятника Линкольну на Национальной аллее в Вашингтоне. Оппоненты Трампа опасаются, что речь президента будет носить агитационный предвыборный характер. В администрации настаивают, что она будет "патриотической".