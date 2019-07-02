Представитель Украины в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы назвал Владимира Зеленского "невеждой". Так Владимир Арьев охарактеризовал позицию президента Украины в его конфликте с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Спор между Зеленским и Климкиным возник после отказа МИД Украины продолжить уголовное преследование захваченных Россией украинских моряков. Это было главным требованием Москвы для передачи арестованных украинцев Киеву. Зеленский раскритиковал решение МИДа. Президент заявил, что оно было принято без его ведома и что оно ставит под угрозу возвращение моряков на родину.

Представитель Украины в ПАСЕ в комментарии изданию "Новое время" заявил, что позиция Зеленского в конфликте с Климкиным – это позиция "невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать".

Тем временем Владимир Зеленский во вторник повторно обратился к Верховной Раде Украины с просьбой утвердить увольнение Климкина. Ранее депутаты отказались это делать. Зеленский также просит снять с должности генпрокурора Юрия Луценко.

Российские пограничники осенью прошлого года захватили у берегов аннексированного Крыма 24 украинских моряка. В настоящее время они по-прежнему находятся под стражей, несмотря на решение Международного суда ООН по морскому праву, который потребовал от России передать моряков Украине.