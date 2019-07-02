Отставного генерала ФСБ пугали паяльником из-за 5 млн долларов

Следственный комитет завершил расследование в отношении похитителей отставного генерала ФСБ, которые, как утверждается, украли у него пять миллионов долларов наличными. Похитив Александра Пастушкова, двое безработных заставили его рассказать, где в своём огороде он закопал деньги, пишет газета "Коммерсантъ".

Подозреваемым предъявлено обвинение в похищении человека и вымогательстве. По данным следствия, Магомед Гаджиев и Роман Галушко похитили генерала, узнав о том, что на его загородном участке в Одинцовском районе Подмосковья спрятана большая сумма денег.

Они отвезли Пастушкова в арендованный ими полузаброшенный дом в посёлке Видное, где стали его избивать и пытать электрошокером. По некоторым данным, пишет "Коммерсантъ", генерал согласился рассказать, где находятся деньги, только после угрозы применить электропаяльник.

Вернувшись к особняку Пастушкова, злоумышленники перебрались через забор и отыскали наличные на указанном отставным генералом месте. Всего они нашли сумму около пяти миллионов долларов в разных валютах.

В Следственном комитете заявили, что обвиняемые изначально признались в совершённом, но сейчас отказываются общаться со следователем. Сам Александр Пастушков настаивает, что средства были найдены не на его участке, а его похитили по ошибке, перепутав с кем-то из богатых соседей.