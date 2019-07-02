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ЕСПЧ присудил 75 тысяч евро девяти задержанным на акциях россиянам

Европейский суд по правам человека

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 75 тысяч евро компенсации девяти россиянам, которые были задержаны на мирных акциях протеста в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Среди заявителей – правозащитник Лев Пономарев, а также активисты Михаил Кригер и Михаил Шнейдер.

Суд в Страсбурге признал, что во всех девяти случаях российские власти нарушили статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека о праве на свободу собраний. В жалобах россиян речь шла об акциях 2006, 2007 и 2010 годов.

Пономарев, Кригер и Шнейдер подавали в ЕСПЧ две жалобы, по обеим каждому заявителю присудили по 7,5 тысяч евро компенсации. Первая жалоба связана с задержаниями на пикете у здания ФСБ на Лубянке в 2006 году, вторая – с задержаниями на пикете, посвященном памяти жертв Беслана.

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