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Культ личности. Привет из автозака! Артем Лоскутов
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2 июля
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.