Борис Вишневский не преодолел муниципальный фильтр в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский не преодолел муниципальный фильтр. Он не смог собрать 155 подписей муниципальных депутатов – именно столько требовалось ему для выдвижения в кандидаты на пост губернатора Петербурга. Он сообщил об этом на своей странице в Фейсбуке.

Вишневский обвиняет депутатов, которые не поставили за него подписи, в ведении "грязной муниципальной кампании". Они, по мнению политика, скрывают назначение выборов, адреса избирательных комиссий и нанимают “титушек”, не дающих зарегистрироваться оппозиционным кандидатам. Зависимость выдвижения на губернаторские выборы от таких муниципальных депутатов Вишневский называет прямым издевательством над избирательными правами граждан.

По словам Вишневского, он объехал 84 муниципалитета из 111, но почти всюду ему отвечали, что уже отдали голоса за других кандидатов. Депутат убежден, что те, кто прошел муниципальный фильтр, сделали это, войдя в прямой сговор со Смольным и получив эти подписи “с руки” у чиновников. Вишневский считает, что его решили не допускать до избирательной кампании как единственного опасного соперника для врио губернатора Александра Беглова.

По информации Горизбиркома, из 28 выдвинутых кандидатов зарегистрироваться сумели 11. При этом у 4 кандидатов – Александра Беглова, Михаила Амосова, Владимира Бортко и Надежды Тихоновой оказалось больше подписей муниципальных депутатов, чем требовалось.