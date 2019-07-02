Илью Яшина обвинили в ДТП. Он написал заявление в полицию о клевете

Глава совета муниципальных депутатов Красносельского округа Москвы Илья Яшин подал заявление в полицию о клевете и подделке государственных номерных знаков транспортного средства против активистки "Союза добровольцев Донбасса" Марии Коледы.

Ранее Коледа обвинила Яшина в том, что он сбил её, находясь за рулём своей машины.

Активистка опубликовала на Фейсбуке ролик, на котором она, держа в руках плакат "Яшин! Выходи, подлый трус", пытается преградить путь автомобилю "Мерседес", после чего тот на неё наезжает и опрокидывает на землю. По словам Коледы, она хотела всего лишь договориться с политиком о честной конкуренции на ближайших выборах в Мосгордуму, на которые Коледа, как и Яшин, выдвигается по 45-му округу Москвы. Теперь же, по мнению Коледы, стало ясно, что Яшин является "купленной провластной сволочью", и что "полиция должна дать правовую оценку произошедшему".

При этом видео инцидента, опубликованное Коледой, снято с нескольких камер, но кто сидит в автомобиле "Мерседес" – не видно.

Илья Яшин признал, что машина действительно похожа на его, только диски у неё другого цвета, а номера и вовсе идентичные. При этом кандидат в Мосгордуму настаивает, что не подъезжал в понедельник к зданию префектуры ЦАО.

"Полиции не составит труда проверить, что в этот день я доехал от дома до предвыборного штаба в Сокольниках, вечером съездил на телеканал "Дождь" и потом вернулся обратно. Ни у префектуры ЦАО, ни у других административных зданий я не был", - написал политик. Он считает видео, опубликованное Коледой, постановочным, а саму её – специально нанятой технологами "Единой России" для того, чтобы устраивать провокации.

В понедельник издание "Ведомости" сообщило о результатах социологического исследования "Левада-центра", согласно которым Яшин лидирует по популярности у избирателей среди возможных кандидатов в Мосгордуму по округу № 45. Готовность проголосовать за него выразили 33% опрошенных от числа намеренных принять участие в выборах и определившихся со своим кандидатом. За ближайшего конкурента Яшина, заместителя руководителя аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никиту Березина, готовы отдать голоса 9 % респондентов.

При этом Яшину, как самовыдвиженцу, для официальной регистрации кандидатом нужно собрать 3% подписей в свою поддержку от числа зарегистрированных в округе избирателей. В прошлый четверг он заявил о том, что собрал 4 тысячи 24 подписи при необходимых почти пяти тысячах. Последний день сдачи документов в Московскую городскую избирательную комиссию – 6 июля.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Депутаты будут избираться по 45 одномандатным округам.