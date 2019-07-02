Клюев, которого обвиняют в разгоне Майдана, стал кандидатом в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатом в депутаты Верховной Рады бывшего главу администрации Виктора Януковича Андрея Клюева, объявленного в 2014 году в розыск по обвинениям в превышении полномочий и препятствовании митингам.

ЦИК исполнил решение Верховного суда в пользу Клюева.

Бывший высокопоставленный чиновник времен Януковича покинул Украину в конце февраля 2014 года. Его называют одним из тех, кто принял решение о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. Клюев тогда занимал пост главы Совета национальной безопасности и обороны. Жесткий разгон вызвал ещё более массовые акции протеста в Киеве, которые в конце концов привели к бегству Януковича и его приближённых, включая Клюева, из страны.

Центризбирком запретил Клюеву баллотироваться в Раду, поскольку он последние 5 лет не проживал на Украине. Однако Клюев заявил, что прописан в Донецке, который, хотя и находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов, тем не менее остаётся украинской территорией. Суд принял это во внимание.

Клюев баллотируется по одному из округов в Донецкой области.

Центризбирком зарегистрировал и видеоблогера Анатолия Шария, который баллотируется в раду как первый номер в списке своей собственной партии. Суд ранее отменил решение о заочном аресте блогера. Он в последние годы тоже живёт за границей, получив в Нидерландах политическое убежище. Во время недавней кампании по выборам президента Украины Шарий активно выступал против Петра Порошенко.

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.