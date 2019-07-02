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В России на неоконченные стройки потрачено 4 трлн рублей из бюджета

Стройка в Ингушетии

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Счётная палата России обнаружила более 62 тысяч объектов незавершённого строительства, в которые к началу 2019 года было вложено больше 4 триллионов рублей из федерального бюджета. Такие цифры ведомство опубликовало, проанализировав открытые данные финансовой отчётности.

По данным Счётной палаты, больше всего незавершённых строек находятся на территории Московской области и Ямало-Ненецкого автономного округа – на них было потрачено около 80 и 70 миллиардов рублей соответственно. К объектам неоконченного строительства относятся детские сады, школы, университетские кампусы, а также объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

При этом 260 миллиардов рублей были потрачены на стройки, которые приостановлены более, чем на полгода, или вовсе законсервированы.

В настоящее время Счётная палата готовит отчёт о нарушениях в строительной сфере, который представит президенту Путину.

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