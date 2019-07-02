Макрон призвал иранские власти уменьшить запасы обогащённого урана

Президент Франции выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран превысил порог для низкообогащенного урана, зафиксированный в ядерной сделке 2015 года. Эммануэль Макрон призвал иранские власти снизить запасы обогащенного урана, сообщили в Елисейском дворце.

Многостороннее соглашение между Ираном с одной стороны и США, Россией, Китаем, Францией и Германией с другой, достигнутое в 2015 году, предусматривало, что завод по обогащению топлива станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана.

Ранее, в понедельник, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон может прекратить соблюдение ядерного соглашения с Тегераном, предусматривающее замораживание иранской ядерной программы в обмен на восстановление с ним торговых отношений.

В понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф объявил, что запасы обогащенного урана Исламской республики превысили 300 килограммов. Этот порог был оговорен в соглашении 2015 года. Ныне эксперты МАГАТЭ подтвердили факт превышения лимита.

Иран "играет с огнем", заявил президент США Дональд Трамп. Глава американской дипломатии Майк Помпео назвал Иран "главным мировым спонсором терроризма". Помпео считает, что Тегеран использует свою ядерную программу, чтобы "шантажировать международное сообщество и угрожать безопасности в регионе.

Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки в мае 2018 года, выразив недоверие иранской стороне, которая, как считают в Вашингтоне, тайно продолжает работать над созданием ядерного оружиям.