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Губернатор Красноярского края извинился за слова о том, что пострадавшие качают права

Губернатор Красноярского края Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей города Канска, пострадавшей от паводка, за свои резкие высказывания. Накануне, во время посещения подтопленных территорий, в ответ на вопрос о состоянии дорог глава региона заявил ей: "Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную, и всё".

Губернатор позвонил местной жительнице и попросил прощения. Она также подтвердила РИА Новости разговор с Уссом, отметив, что чиновник пообещал ей помочь с восстановлением дороги. По её словам, работы там уже ведутся, а инцидент она назвала исчерпанным, понимая, что все было сказано на эмоциях.

Ранее замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко призвал губернатора Красноярского края извиниться за слова в адрес жителей затопленного Канска. Он заявил, что при общении с гражданами представителям власти следует сдерживать свои эмоции, особенно если речь идет о чрезвычайных ситуациях.



1 июля 2019 года российский премьер и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев признал дефицит доверия граждан к партии. Он считает, что партии хватает профессиональных политиков, но в СМИ чаще попадает информация о тех, кто "не стесняется демонстрировать чванство и хамство".

В городе Канске Красноярского края 30 июня введён режим ЧС из-за паводка. Река Кан поднялась до 439 сантиметров. Пострадало около 300 человек. Было эвакуировано 97 человек. Подтоплено 117 дачных участков и 59 придомовых территорий.

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