Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей города Канска, пострадавшей от паводка, за свои резкие высказывания. Накануне, во время посещения подтопленных территорий, в ответ на вопрос о состоянии дорог глава региона заявил ей: "Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную, и всё".



Губернатор позвонил местной жительнице и попросил прощения. Она также подтвердила РИА Новости разговор с Уссом, отметив, что чиновник пообещал ей помочь с восстановлением дороги. По её словам, работы там уже ведутся, а инцидент она назвала исчерпанным, понимая, что все было сказано на эмоциях.

Ранее замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко призвал губернатора Красноярского края извиниться за слова в адрес жителей затопленного Канска. Он заявил, что при общении с гражданами представителям власти следует сдерживать свои эмоции, особенно если речь идет о чрезвычайных ситуациях.





1 июля 2019 года российский премьер и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев признал дефицит доверия граждан к партии. Он считает, что партии хватает профессиональных политиков, но в СМИ чаще попадает информация о тех, кто "не стесняется демонстрировать чванство и хамство".

В городе Канске Красноярского края 30 июня введён режим ЧС из-за паводка. Река Кан поднялась до 439 сантиметров. Пострадало около 300 человек. Было эвакуировано 97 человек. Подтоплено 117 дачных участков и 59 придомовых территорий.