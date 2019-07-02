Члены Партии Брекзита отвернулись от зала на заседании Европарламента

Депутаты британской "Партии Брекзита" отвернулись от зала при исполнении джазовой группой гимна Евросоюза, "Оды к радости", во время первого заседания нового созыва Европарламента во вторник. Они объяснили это непризнанием флага и гимна как символов ЕС.

Во время заседания свои акции также провели противники выхода Соединённого королевства из союза. Депутаты британской Либерально-демократической партии пришли в майках с надписью "bollocks to Brexit" (более грубый аналог фразы "на фиг Брекзит"), у нескольких других парламентариев на одежде были и другие лозунги по этой теме.

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза не впервые проводят акцию против "Оды к радости". Связанные с Найджелем Фараджем политики так же отреагировали на гимн ЕС во время первого заседания Европарламента предыдущего созыва, в 2014 году.