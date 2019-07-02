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Члены Партии Брекзита отвернулись от зала на заседании Европарламента

Депутаты "Партии Брекзита" во время инаугурационного заседания Европарламента

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Депутаты британской "Партии Брекзита" отвернулись от зала при исполнении джазовой группой гимна Евросоюза, "Оды к радости", во время первого заседания нового созыва Европарламента во вторник. Они объяснили это непризнанием флага и гимна как символов ЕС.

Во время заседания свои акции также провели противники выхода Соединённого королевства из союза. Депутаты британской Либерально-демократической партии пришли в майках с надписью "bollocks to Brexit" (более грубый аналог фразы "на фиг Брекзит"), у нескольких других парламентариев на одежде были и другие лозунги по этой теме.

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза не впервые проводят акцию против "Оды к радости". Связанные с Найджелем Фараджем политики так же отреагировали на гимн ЕС во время первого заседания Европарламента предыдущего созыва, в 2014 году.

  • Текущий созыв парламента отличается более равным, чем в прошлом, распределением голосов между партиями. Впервые в истории ассамблеи у двух крупнейших объединений нет самостоятельного большинства, что осложняет избрание руководителей европейских институций. Лидеры стран Евросоюза пока не смогли договориться по поводу кандидатур на "большую четвёрку" постов: глав Еврокомиссии, Европарламента, председателей Европейского совета и Европейского центрального банка.
  • Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая, ассамблея избирается на пятилетний срок.
  • Партия Брекзита заняла первое место на выборах в Европарламент в Великобритании.

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