Власти Венгрии берут под контроль Академию наук

Парламент Венгрии, контролируемый сторонниками премьер-министра Виктора Орбана, во вторник принял законопроект, фактически ставящий сферу науки в стране под контроль властей.
Документ выводит научно-исследовательские институты из-под контроля Венгерской академии наук и переводит их в ведение специального комитета, глава которого назначается Орбаном, а половину членов составляют правительственные чиновники.
Главой комитета стал Ласло Палкович, министр инноваций и технологий. Он же и был автором законопроекта, который, по его утверждениям, должен обеспечить рост конкурентоспособности Венгрии и более эффективное расходование средств.
Президент Академии Ласло Ловач оспорит закон в Конституционном суде. По его мнению, реализация положений закона приведёт к вмешательству государства в научные исследования.
В Будапеште проходят акции протеста против законопроекта.
- За годы правления Виктора Орбана был принят ряд законов, которые, по мнению оппонентов венгерского лидера, направлены на подавление гражданского общества и усиление государственного вмешательства во все сферы жизни. Были ужесточены законы об НКО, о СМИ, о высшем образовании - что привело к переезду из Будапешта института "Открытое общество" и частичному переезду Центральноевропейского института. Оппоненты обвиняют Орбана, партия которого остаётся у власти уже почти 10 лет, в авторитаризме.
- В России в 2013 году началась реформа Российской академии наук, в соответствии с которой имущество и недвижимость РАН перешли в ведение правительственного агентства - Федерального агентства научных организаций. Эта реформа вызвала критику в академической среде.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.