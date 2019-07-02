Власти Венгрии берут под контроль Академию наук

Парламент Венгрии, контролируемый сторонниками премьер-министра Виктора Орбана, во вторник принял законопроект, фактически ставящий сферу науки в стране под контроль властей.

Документ выводит научно-исследовательские институты из-под контроля Венгерской академии наук и переводит их в ведение специального комитета, глава которого назначается Орбаном, а половину членов составляют правительственные чиновники.

Главой комитета стал Ласло Палкович, министр инноваций и технологий. Он же и был автором законопроекта, который, по его утверждениям, должен обеспечить рост конкурентоспособности Венгрии и более эффективное расходование средств.

Президент Академии Ласло Ловач оспорит закон в Конституционном суде. По его мнению, реализация положений закона приведёт к вмешательству государства в научные исследования.

В Будапеште проходят акции протеста против законопроекта.