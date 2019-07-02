ФСИН предложила запретить отправлять в СИЗО ранее не судимых

Руководство ФСИН направило Владимиру Путину предложения, принятие которых позволит сократить число содержащихся в следственных изоляторах, сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По её словам, документ был подготовлен ведомством совместно с СПЧ и состоит из семи пунктов.

ФСИН, в частности, предлагает запретить заключать под стражу ранее не судимых подозреваемых в совершении преступлений, за которые уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы менее 5 лет, инвалидов, беременных женщин, а также женщин, у которых есть дети до трёх лет.

Кроме того, ведомство хочет наделить начальников СИЗО правом не принимать арестованных, если они не подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сверх лимита, а в уголовно-процессуальный кодекс ввести статью, которая обяжет суды при избрании меры пресечения учитывать загруженность изоляторов.

По данным СПЧ, в российских СИЗО на сегодняшний день содержится более ста тысяч человек. И хотя лимит составляет 125 тысяч, во многих регионах – в частности, в Москве, Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в аннексированном Крыму – изоляторы переполнены настолько, что заключённые вынуждены спать на полу. Кроме того, треть камер нуждается в ремонте, а во многих из них отсутствует элементарная вентиляция.