Россия выплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря организации.

С 2017 года Россия не платила взносы в бюджет Совета Европы. Причиной этого власти называли ограничение в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, из-за которого она с 2015 года не участвовала в работе сессий ПАСЕ. Права были ограничены из-за аннексии Крыма и поддержки Россией сепаратистов на востоке Украины.

Сумма долга за 2017, 2018 и 2019 годы составила около 85 миллионов евро. На недавней сессии ПАСЕ приняла решение вернуть российской делегации полномочия в полном объёме - несмотря на протест делегатов от Украины и ряда других стран.

При этом в будущем году вопрос о полномочиях российской делегации вновь будет рассмотрен. Одно из требований, которое было выдвинуто по отношению к России - погашение долга перед Советом Европы. Кроме того, Венецианская комиссия рассмотрит статус депутатов российской Госдумы, избранных с участием жителей аннексированного Крыма.

Выплатит ли Россия долг за 2017 и 2018 годы и когда это произойдёт - пока неясно. Ранее в МИД России заявляли, что деньги будут выплачены после полного восстановления прав делегации в ПАСЕ.