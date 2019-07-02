Лжезабота. В Грузии опасно! А в Иркутске? А в Североморске?..

Кремль диктует россиянам, чего нельзя есть, пить, куда ездить, где выступать. И все эти "нельзя" - они конечно в Грузии. Это политически окрашенная "забота". А как работает система предупреждения об опасности в собственной стране? В Иркутской области, при апокалиптическом наводнении - как она сработала? А как обеспечивают безопасность подводников? 14 погибших в Северодвинске. Все ли было сделано, чтобы предотвратить угрозу такого рода? Гость студии - аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. На связи из Тулуна Иркутской области - Алексей Пахотинский. Ведущая Елена Рыковцева

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