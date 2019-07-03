СМИ: погибшие моряки числились в секретной части в Петергофе

Все четырнадцать моряков, погибшие в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, числились в списках личного состава войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется пригороде Санкт-Петербурга - Петергофе. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций и подчинено Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны России.

Согласно информации из открытых источниках, на вооружении бригады подводников состоят автономные глубоководные станции проектов 18510 и 1910. Эти аппараты похожи на глубоководную атомную подводную лодку АС-12, на которой, по неофициальным данным, и произошло возгорание, отмечает "Фонтанка".

Ранее стало известно, что среди погибших при пожаре в глубоководном аппарате на Северном флоте были два Героя России и семеро старших офицеров – капитанов первого ранга. Официального списка погибших пока нет.

Издание Baza со ссылкой на источники назвало имена погибших Героев России. Это - капитан первого ранга, командир подводной лодки Денис Долонский и капитан первого ранга Николай Филин. По информации издания, он был испытателем глубоководной военной техники

Пожар произошёл 1 июля, но известно о нём стало во вторник. По сообщению Министерства обороны, моряки задохнулись продуктами горения.

Имя корабля, на борту которого произошла катастрофа, не называется. Однако агентство РБК сообщало, что катастрофа произошла на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик". Она не оснащена вооружением, но, по некоторым данным, способна погружаться на глубину до 6000 метров. Экипаж "Лошарика" – 25 человек, только офицеры. По официальной версии, корабль предназначен для научных исследований дна океана. По неофициальной – для диверсий объектов, расположенных на дне, например, кабелей связи и станций слежения за российским флотом.

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, по словам российских чиновников, на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа. В Министерстве обороны России это отрицают. О возможном взрыве на борту пишет и издание Baza со ссылкой на источник. По его словам, на это указывает контузия у некоторых моряков. Источники "Открытых медиа" предполагают, что взрыв мог произойти на подлодке-носителе глубоководного аппарата.

"Газета.Ru" писала, что на АС-31 произошло короткое замыкание при выполнении "специального задания".