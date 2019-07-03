Канада не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Канада не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины – жителям подконтрольных пророссийским сепаратистам районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд – сообщает Международное Радио Канады. Она подчеркнула, что выдачу российских паспортов в Донбассе Канада считает очередным актом агрессии России против Украины. По словам Фриланд, власти страны предпринимают "конкретные шаги", чтобы жители Донбасса, получившие российские паспорта, не могли по ним въехать в Канаду. При этом она подчеркнула, что эти меры не направлены против граждан России в целом, а также против жителей Донецкой и Луганской областей, которые по-прежнему смогут приезжать в Канаду, используя украинские паспорта.

Неясно, как именно канадские власти будут отличать уроженцев Донбасса, которые получили российское гражданство в прежние годы, от жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", которым начали выдавать российские паспорта в упрощённом порядке с июня 2019 года по указу Владимира Путина.

Ранее о том, что российские паспорта, выданные жителям Донбасса по этому указу, могут быть не признаны, заявляли представители Евросоюза. Ни о каких решениях по этому вопросу, однако, не объявлялось.

Заявление Фриланд было сделано на фоне визита в Канаду президента Украины Владимира Зеленского. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с Зеленским пообещал продолжить политику санкций против России в связи с её действиями против Украины и, в частности, вводить санкции против российских "официальных лиц". Зеленский назвал Канаду "другом Украины".

Выступая на конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, Зеленский подчеркнул, что вопрос завершения конфликта в Донбассе – ключевой не только для Украины, но и для всего мира. Зеленский выступал на украинском языке, подчеркнув, что он широко распространён в Канаде, где живёт многочисленная украинская диаспора.

Президент Украины также встретился с представителем президента США по Украине Куртом Волкером.