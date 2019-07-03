Суд во Франции принял иски родных жертв крушения ATR-72 в Тюмени

Родственники погибших и пострадавших в катастрофе самолета ATR-72 российской авиакомпании Utair под Тюменью в 2012 году добились рассмотрения исков о выплате компенсаций на территории Франции. Такое решение 26 июня принял Кассационный суд - высшая судебная инстанция Франции. Таким образом, истцы рассчитывают получить более крупные денежные суммы по сравнению с теми, что были им выплачены в России. Это могут быть сотни тысяч, однако не в рублях, а в евро, приводит слова адвокатов "Коммерсантъ".

13 семей жертв катастрофы подали иски во французский суд в 2013 году. Они обосновали это тем, что разбившийся самолет был произведен франко-итальянским концерном ATR. Кроме того, в ходе расследования вскрылись конструктивные недостатки самолета. Ответчиком по иску выступал ATR, соответчиком — Utair.

Самолет ATR-72, следовавший из Тюмени в Сургут, упал и загорелся 2 апреля 2012 года, через несколько минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 33 человека, в том числе все четверо членов экипажа.

Следствие пришло к выводу, что к падению самолета привело обледенение, так как воздушное судно не было обработано специальными реагентами. Суд признал виновниками трагедии погибшего пилота и двух техников наземной службы. Однако позже было установлено, что самолет франко-итальянского производства мог иметь конструктивные недостатки, которые также могли повлиять на ход событий.

В авиакомпании Utair ранее заявляли о том, что выплатили все положенные компенсации.