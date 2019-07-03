В Томске журналисты "Агентства новостей Тв-2" начали съемки документального фильма "Яма". Это история спецпереселенцев из деревни Палочка в Нарымском крае. В 1930–1940-х годах сюда высылали людей по этническому признаку из приграничных территорий – из Прибалтики, Молдавии, Западной Украины.



По словам одного из авторов картины Дениса Бевза, этот исторический период в жизни области остается малоизвестной страницей в связи с тем, что тема репрессий обычно воспринимается как процессы над так называемыми изменниками родины. При этом о людях, высланных начиная с конца 1920-х годов, обычно не говорят.

"Этот фильм для тех, кто пытается разобраться в прошлом. Не в абстрактном прошлом государства, а в истории собственной семьи. Так или иначе, российские беды 20-го века коснулись каждой семьи. Только не все это хотят осознавать. Заслоняются от прошлого. А оно все равно настигает. И потому это фильм не о прошлом, а о настоящем. О том, как мы помним и как не помним", – рассказал главный редактор ТВ-2, один из авторов фильма.





Идея картины появилась после того, как в селе решили поставить памятник репрессированным и мнения жителей об этой инициативе разделились. На приезд поисковиков в 2018 году люди отреагировали по-разному. Было много и негативных высказываний, особенно со стороны местных чиновников, которые были против работ – решили, что ворошить историю не нужно. В Палочке не считают спецпереселенцев репрессированными, поскольку суда над ними не было.

История спецпереселенцев из Палочки станет одним из эпизодов документального проекта "Антропология террора", запущенного ТВ-2 в 2018 году фильмом "Яр". Цикл задумали к 80-летию Большого террора и планировали снять его за один год. Однако такой график выдержать оказалось невозможным из-за финансовых затрат. Работу над новой серией планируют завершить к осени. В проработке еще два эпизода.



Сейчас создатели фильма "Яма" находятся в поисках героев, связанных с этой темой. Всех, кого коснулась эта история, просят связаться с редакцией в Томске.​