В Италии впервые осудили наёмников, воевавших за "ДНР"

В Италии впервые вынесен приговор участникам конфликта на востоке Украины в рядах поддерживаемых Россией сепаратистов. Суд Генуи приговорил трёх человек по обвинениям в вербовке и участии в незаконных военных действиях в интересах иностранного государства. Итальянец Антонио Катальдо и албанец Олси Крутани приговорены к 2 годам 8 месяцам тюрьмы, гражданин Молдавии Владимир Вербицкий - к 1 году 4 месяцам. Первые двое занимались вербовкой наёмников, а третий, как заявил прокурор, был "простым" солдатом. Все трое получали деньги за участие в боевых действиях в рядах сепаратистов в 2017-2018 годах. Выплаты составляли 300-400 евро в месяц.

Как пишет газета La Stampa, все трое были арестованы прошлым летом в Италию после того, как полиция раскрыла организацию, которая занималась вербовкой наёмников в Донбасс. Ещё три человека объявлены в розыск - по всей вероятности, они в Донбассе. Сообщается, что речь идёт о крайне правых политических активистах. Ранее посольство Украины передало Италии список около 30 граждан этой страны, которые, как утверждается, воюют в рядах сепаратистов.