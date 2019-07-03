Путин отдал церкви право организовывать туры для паломников

Владимир Путин наделил религиозные организации исключительными правами на туры для паломников. Соответствующий закон, разграничивающий туризм и паломничество, президент России подписал в среду.

Документ закрепляет понятие "паломник" – это "физическое лицо, совершающее путешествие для посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, расположенных на территории России и за её пределами". Начиная с 1 ноября 2019 года устраивать поездки для таких лиц смогут только религиозные организации, а проводить экскурсии для паломников будут исключительно их гиды и переводчики.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что участники туристического рынка выступали против закона о паломниках из-за того, что он убивает конкуренцию. По данным РСТ, каждый пятый паломник организовывает поездки по святым местам через турфирмы.

В среду также стало известно, что Владимир Путин не будет приглашать папу римского Франциска в Россию, поскольку, как заявили в Кремле, этот вопрос нужно решать с представителями Русской православной церкви. Визит Путина в Ватикан запланирован на 4 июля.