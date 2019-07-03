В протестах эфиопской общины в Израиле пострадали 150 человек

В Израиле 150 человек, включая полицейских, медиков и журналистов, пострадали в ходе продолжающегося протеста эфиопской общины. Полиция задержала около 140 нарушителей порядка.

Поводом для выступлений стала гибель 19-летнего выходца из Эфиопии. 1 июля его застрелил полицейский, который не был при исполнении обязанностей. По словам полицейского, он разнимал драку молодых людей. Когда те поняли, что перед ними сотрудник полиции, то стали кидать в него камни. В ответ полицейский открыл огонь. СМИ сообщают, что погибший находился в поле зрения полиции.

Представители эфиопской общины утверждают, что сотрудник полиции выстрелил, потому что перед ним был темнокожий. Адвокаты полицейского настаивают, что их подзащитный применил оружие в целях самообороны. Полицейского арестовали. Следствие ведёт специальное подразделение полиции Израиля. Очевидцы сообщают, что семья полицейского получает угрозы.

После инцидента представители эфиопской общины вышли на улицы во многих городах и населённых пунктах Израиля. Они кидали камни в полицейских, штурмовали отделения полиции, поджигали машины, перекрывали автодороги. Протестующие перевернули несколько машин скорой помощи и реанимобилей, а также несколько скутеров парамедиков. В Тель-Авиве и других городах повреждены остановки общественного транспорта. Из-за перекрытых дорог более 60 тысяч израильтян провели в пробках более шести часов часов.

Как пишут местные СМИ, большую часть времени полиция не вмешивалась в происходящее и призывала протестующих проявлять сдержанность. Только к вечеру 2 июля полицейские применили силу для освобождения автотрасс.

В среду, 3 июля участники протеста возобновили выступления и попытались перекрыть проезжую часть в Тель-Авиве. Полицейские применили силу для разгона акции.

В ближайшее воскресенье, 7 июля, представители эфиопской общины намерены провести протест в международном аэропорту Бен-Гуриона.