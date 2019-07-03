Суд в Архангельске оштрафовал организатора согласованной акции

Суд в Архангельске оштрафовал на 10 тысяч рублей организатора согласованной акции 25 мая по раздельному сбору мусора. Татьяну Рыжову обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает телеграм-канал "Поморье не помойка!".

Судья отклонил ходатайства и доводы адвоката Рыжовой. Акцию по раздельному сбору мусорных отходов в Архангельске проводят каждую неделю. Как сообщается в телеграм-канале, полицейские составили протокол на организатора из-за того, что мероприятие начинается в 12:00, а не в 11:00, как указано в заявке. Активисты объясняют это тем, что берут время с запасом для того, чтобы подготовиться к акции.

В районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области власти планируют построить мусорный полигон, куда будут свозиться отходы из Москвы. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров. Против строительства выступают местные жители и экологические активисты. Митинги против строительства начались в августе 2018 года и продолжаются до сих пор. Активисты несколько раз блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники, а также дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.