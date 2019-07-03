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Путин объявил паводок в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Город Тулун, Иркутская область, 3 июля 2019 года

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Российские власти объявили наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он поручил привлечь к ликвидации последствий паводка военных и дал распоряжение правительству на выделение бюджета для ремонта и восстановления жилья.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко оценил ущерб от наводнения в 29 миллиардов рублей.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за проливных дождей. Из берегов вышли пять крупных рек – левые притоки Ангары. 20 человек погибли, 200 – госпитализированы. Затопленными остаются более трёх тысяч жилых домов ы 30 населённых пунктах. По данным МЧС, к 3 июля наподнение пошло на убыль. Уровень воды опустился ниже критической отметки в семь метров.

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