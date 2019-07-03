ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидатами в депутаты Верховной рады бывшего главы администрации президента Украины Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно украинскому законодательству, претенденты на пост депутата парламента должны постоянно жить на Украине в течение пяти лет. Служба безопасности Украины подтвердила, что Клюев и Шарий этому требованию не отвечают.

В документе, опубликованном на сайте СБУ, говорится, что Клюев покинул Украину в 2014 году и с той поры на территорию страны не въезжал. Шарий, по данным СБУ, эмигрировал в начале 2012 года. В июле того же года Нидерланды проинформировали украинскую Генпрокуратуру о представлении блогеру политического убежища. В Ведомстве утверждают, что с той поры Шарий на Украину не приезжал.

Андрея Клюева называют одним из тех, кто принял решение о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. Тогда он занимал пост главы Совета национальной безопасности и обороны. Жесткий разгон вызвал ещё более массовые акции протеста в Киеве, которые в конце концов привели к бегству тогдашнего президента Виктора Януковича и его приближённых, включая Клюева, из страны.

Клюев хотел баллотироваться по одному из округов в Донецкой области.

Видеоблогер Анатолий Шарий, который баллотируется в Раду как первый номер в списке своей собственной партии. Суд ранее отменил решение о заочном аресте блогера. Во время недавней кампании по выборам президента Украины Шарий активно выступал против Петра Порошенко.

Вначале ЦИК отказал в регистрации обоим кандидатам. Однако 30 июня Верховный суд Украины обязал ЦИК повторно рассмотреть документы. 2 июля ЦИК Украины зарегистрировал Клюева и Шария кандидатами на выборах в Верховную раду. В ответ глава парламента Андрей Парубий обратился в СБУ с требованием предоставить сведения о пребывании кандидатов на Украине в течение последних пяти лет.

Выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля.