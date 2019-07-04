В Кентукки при пожаре на складе Jim Beam сгорели 9 млн литров виски

В американском штате Кентукки в результате пожарана двух складах производителя бурбона Jim Beam уничтожены как минимум 45 тысяч бочек виски (около 9 миллионов литров). По словам представителя компании, наиболее вероятная причина пожара – удар молнии.

Пожар начался в ночь на среду. К утру один из складов сгорел полностью, несмотря на попытки пожарных потушить пламя в течение нескольких часов. В результате пожара никто не пострадал.

Уничтоженный в результате пожара виски был "относительно молодым", говорится в заявлении представителя Jim Beam Дэна Коэна. Он заверил, что инцидент не нанесет ущерба розничным продажам компании.

По оценке Bloomberg, сумма ущерба составляет от 90 до 300 миллионов долларов.

Jim Beam принадлежат 126 складов в штате Кентукки, на которых хранится более 3 миллионов бочек с виски.

Jim Beam — самый продаваемый в мире бренд бурбона (американского кукурузного виски). Он был основан в 1795 году.