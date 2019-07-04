"Перрон останется": соцсети о Пугачёвой на Рижском вокзале

В социальных сетях развернулся достаточно нелепый скандал: Алла Пугачёва, отправляясь в Ригу, приехала на автомобиле прямо к своему вагону.

Этим певица вызвала недюжинный гнев.

Впрочем, с этими нападками согласны не все.

"Экспресс-газета" приводит сразу несколько комментариев эстрадных звёзд, защищающих Пугачёву:

Согласен с мнением звездных друзей Филипп Киркоров. Поп-король уверен, что Примадонна заслужила все это за столько лет выслуги, за практически полвека популярности. Артист уверен, что Аллу Борисовну должны «на руках носить», а случившееся на Рижском вокзале «некрасиво обсуждать».

Аналогичного мнения придерживается и Лев Лещенко. «Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?» — возмутился певец.

Заступилась за артистку и семья Ильи Резника — автора многих хитов Примадонны. Супруга поэта-песенника считает, что начата травля Пугачевой.

«Что совершила из смертных грехов "наше все"? Украла миллиарды бюджета? Совершила преступление против человека или животного? Нахамила? Что случилось? Она что, первый раз подъезжает к поезду? Она что, молода и здорова так, как эти певички, требующие авто к трапу, ничего не сделавшие для СССР, для России, как Алла Борисовна? Песенная поэзия, музыка и исполнение эпохи 80-х создало "бриллиантовое трио" — Паулс-Резник-Пугачева. И никому не удастся этого повторить. Вы, пишущие об этой мелочи, никогда не будете иметь такую всенародную любовь, как у Аллы Борисовны. Это простая зависть», — констатировала Ирина Резник.

Михаил Широков:

Ну и как Алле Борисовне(которая у нас одна) подъехать к своему вагону?

На дрезине что ли?..

Чо взъелись то?

Медиакиллер:



А теперь немного интересного про "уникальный" случай с Майбахом Пугачевой на вокзале:



3 сентября 2011

Пугачева приехала в Крым в собственном вагоне, а на перроне ее встречал черный Лексус



1 сентября 2018

Майбах встречает Пугачеву на перроне рядом с вагоном



10 сентября 2018

"Личный эскорт за звездной парой приехал прямо на платформу — иномарка класса люкс и микроавтобус для "свиты".



Ну и чуть больше примеров про "не мог помешать другим пассажирам":



В Петербурге десятки людей заблокировали в поезде из-за шествия Пугачевой по перрону

Игорь Караулов:

Едет по перрону Алла Пугачёва.

А вы чо тут зырите? Интересно чо вам?

Это ж совесть нации, это ж примадонна,

а ваша жизнь не стоит рваного гондона.

Едет в лимузине Пугачёва Алла

по скелетам из шкафов, будто бы по шпалам.

По костям проводников, по хребтам подводников

едет в Ригу пить бальзам,

бить холопов по тузам.

Илья Крамник:

Проблема нашей творческой телегенции, которая надысь хором защищала право Пугачевой ездить по вокзалу на машине, в её, телегенции, глубокой совковости.

Возможностей и благ, которые дают деньги сами по себе, в любом их количестве, им мало. Надо ещё статус, чтоб над быдлом возвышаться.

Александр Лучин:

«Надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных», — подчеркнула Успенская". Только вот в США та же Успенская пела в кабаках и варьете, а тут в России из неё звезду раздули. Да, поёт неплохо, и у меня есть коллекция её дисков. Но меня совершенно не интересует мнение разных танцовщиц и певиц ртом, которые возомнили себя совестью и честью нации. И Макаревича туда с ними заодно. Их место быть обслугой у народа. И так же я против присвоения им званий "Народный артист", что несёт за собой целый пакет привилегий и повышенную пенсию, и все это из народных денег. Они должны жить гонорарами и отчислениями с авторских прав.

Всеволод Чаплин:

Откуда такая наглость у наших «звезд» - попсовых, киношных, театральных, спортивных? Да вот откуда. Некоторые из них добились того, что госруководители перед ними «благоговеют», откликаются на их звонки или на лоббистские приставания на приемах. А с какой стати? Ну нравится тебе, положим, актер, певец или футболист. Но успешное достижение ими статуса «не какого-то там обычного человека» - по сути коррупциогенный фактор. По крайней мере – явление безнравственное.

И все эти заезды Пугачевой на платформу, скандалы футболистов в ресторанах, истории вокруг освоения бюджетных средств Серебренниковым – следствие вот этой странной «особости». Нелигитимной в правовом, политическом, моральном смысле.

Алишер Аминов:

Пример с Пугачевой очень показателен для современной российской элиты, равно как и другие наши лицедеи сосут деньги только с государственных компаний, региональных царьков или у олигархов и косят под патриотов. Собственно вся её жизнь - это присасывание и вылизывание любой власти с целью собственного обустройства и с фигой в кармане. Как говорил В.Высоцкий "героическая личность - козья морда". Вот кого надо избрать президентом в России, а ее дочку сделать премьер-министром, вот тогда бы сбылась мечта российского авторитарного либерализма и совпало бы с мнением власти. Ведь очевидно, что мама с дочкой является эталоном женщины в современной России.

Карамба:



По поводу шума, который устраивают Лещенко и братия в защиту хамской выходки Пугачевой. И заявление неувядаемого Льва о том, что Аллу надо не критиковать, а носить на руках. Я вот одного не пойму, что великого в культуре сделала Пугачёва? Или её носить на руках за то , что она превратила весь шоу-бизнес страны в собственную ручную свиту. Годами гнобила появляющихся звёздочек, как бы они не затмили её или её карманное окружение? Сама себе придумала титул примадонны и сама этим упивается. В общем, коронная её фраза - люди -это <член> на блюде- говорит о ней сполна. А выезд на перрон- это так, лишнее напоминание плебеям: знайте своё место.

Юрий Лоза:

Весь вчерашний день отбивался от назойливых журналистов, которые хотели услышать мой комментарий на самую горячую новость последних дней — отъезд Пугачёвой с Рижского вокзала. Как выяснилось, её автомобиль подъехал на перрон прямо к поезду, что напрягло многих россиян. Я репортаж с места событий не видел, поэтому задал встречный вопрос — а как себя чувствует охранник, у которого головорезы примадонны под страхом избиения отняли ключи от въезда? Мне ответили, что никакого силового проникновения не было, то есть всё произошло мирно, по взаимному согласию. Тогда я опять поинтересовался — а в чём тогда конфликт, если Пугачёвой полюбовно открыли специальные ворота, которыми пользуются все, кто ни попадя, аж с самой постройки вокзала? В разные времена туда заезжали партийные бонзы, олигархи, воры в законе, думские дьяки с помощниками и политики всех мастей. Так почему бы и Пугачёвой не воспользоваться представившейся возможностью? Она же не сделала ничего такого, что шло бы вразрез с общепринятой моралью или нравственными установками нашего общества. Мало того, я уверен, что от предложения — подъехать прямо к поезду, никто бы из критикующих сегодня Аллу Борисовну не отказался. Не встал бы в гневную позу и не сказал — нет, мол, как вы смеете мне такое предлагать, я потащу свой чемодан через общий зал! Так что меняйте систему, господа хорошие, сделайте обязательным для всех исполнение законов и правил, а потом возмущайтесь.

Рустам Солнцев:

Алла, любимая, вы молчали, когда винтили народ на Болотке, вы сделались немой, когда принимали закон подлецов, вы веселились когда гомосексуалов приравнивали к педофилам, вы сидели мышкой когда Украину назвали врагом и тд…

К тревожным годам вас буквально накрыл талант незаметности. Чудеса мимикрии в пустое место. Поразительная скромность настигла любимую артистку в момент когда страна впала в мракобесие.

Чур, я в домике?! Не получается! Мракобесие и шариковщина касается всех.

Охота на ведьм открыта, был бы повод. Подъехать к поезду — ерунда для любимой певицы в свободной стране. Подъехать к поезду — преступление для онемевшей звезды, которая своим многолетним молчанием потворствует мракобесию.

Получайте по полной. Думали, обожание всё перекроет? По старинке? Любимая, всё изменилось и для вас. Вы на мушке ненависти, мракобесия, тупости… Продолжайте молчать.