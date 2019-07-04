Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима владельца сети украинских ресторанов "Корчма „Тарас Бульба“" Юрия Белойвана, сообщает Следственный комитет. Его признали в уклонении от уплаты налогов. Проблемы у его бизнеса начались после Евромайдана — политического кризиса на Украине в 2013-2014 году, приведшему к бегству президента страны Виктора Януковича.

Налоговые претензии к Белойвану появились на фоне российско-украинского конфликта. Проверка сети ресторанов началась в 2014 году, рассказывал Белойван в интервью Радио Свобода. По его словам, его проверяли на связь с запрещённой в России украинской националистической организацией "Правый сектор".​ После этого к его ресторанам возникли налоговые претензии.

Белойван признан виновным в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму 650 миллионов рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, бизнесмен полностью признал вину, отмечает "Интерфакс". Кроме того, Налоговая служба попытается взыскать с него 862 миллиона рублей в гражданском суде.