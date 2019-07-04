Nike отменила продажу кроссовок с первым флагом США

Американская компания спортивной одежды Nike отозвала из продажи кроссовки cэмблема в виде ранней версии флага США после протеста со стороны футболиста, афроамериканца Колина Каперника. Кроссовки должны были поступить в продажу 4 июля в День Независимости США.

Каперник, который является лицом рекламной кампании Nike, заявил, что фирма не должна использовать символику, которую он и другие люди считают расисткой и напоминанием о рабстве.

Речь идет о старинной версии флага под названием "Бетси Росс". Он использовался в качестве символа Американской нацистской партией.

Флаг содержит изображение круга из 13 звезд (на современном флаге 50 звёзд) на фоне красно-белых полос. Согласно легендам, он был сшит женщиной по имени Бетси Росс в 1776 году и стал символом войны 13 штатов против британской короны.

Это решение компании вызвало скандал. Сенатор от штата Техас Тед Круз назвал решение фирмы Nike непатриотичным. Губернатор-республиканец штата Аризона Даг Дьюси написал в твиттере, что распорядился отменить грант в размере 1 миллиона долларов, выделенного ранее на строительство новой фабрики Nike в городе Гудьир.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл призвал компанию отменить решение об отзыве кроссовок из продажи. "Полагаю, что если некоторые американцы видят проблему в американском флаге, то у нас действительно есть проблема", - заявил он.

В социальных сетях появились призывы к бойкоту продукции фирмы.

Тем не менее кроссовки, которые уже были поставлены розничным торговцам, продаются сейчас на онлайн-платформе StockX более чем за 2 тысячи долларов. Nike попросила магазины вернуть уже поставленные им изделия.