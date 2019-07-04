"Дождь": Путин поручил повысить зарплаты в СК на 20 процентов

Зарплаты сотрудников Следственного комитета России в ближайшие три года вырастут на 20 процентов. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил анонимный источник в российском правительстве.

На соответствующий указ президента якобы наложен гриф "для служебного пользования", из-за чего его не публикуют и о нём не объявляют. При этом в открытом доступе можно найти документы Министерства финансов с проектом бюджета на срок с 2020 по 2022. Из них следует, что Следственный комитет получит за этот период дополнительные 16,5 миллиардов рублей. Таким образом расходы на выплаты персоналу в ведомстве увеличатся с около 28 миллиардов до около 34 миллиардов рублей.

Повышение зарплат чиновников СК пока официально не утверждалось. При этом источник "Дождя" сообщил, что в остальных силовых ведомствах оклады существенно не вырастут, в основном речь идёт только об индексации в связи с инфляцией. Собеседник издания связал это решение с особыми отношениями, которые президент Путин якобы поддерживает со Следственным комитетом.

По разным подсчётам после повышений средняя зарплата следователя к 2022 году вырастет со 110 до 130 тысяч рублей. При этом в центральном аппарате ведомства оклады значительно выше, что следует из деклараций о доходах высокопоставленных чиновников. В частности, старшие помощники председателя СК по особым поручениям зарабатывают около 375 тысяч рублей, а заместители председателя Следственного комитета — около 350 тысяч рублей в месяц. Глава ведомства Александр Бастрыкин задекларировал в 2018 году доход 960 тысяч рублей.