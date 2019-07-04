На председателя правления "Автодора" завели уголовное дело

В отношении председателя правления госкомпании "Автодор" возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Такое решение приняли после того, как Счетная палата и прокуратура нашли нарушения при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом в четверг заявил генеральный прокурор Юрий Чайка.

Имени обвиняемого он не назвал. Как уточняет "Медуза", когда проходили проверки, "Автодор" возглавлял Сергей Кельбах. Его уволил Дмитрий Медведев, а в феврале председателем правления стал Вячеслав Петушенко.

В пресс-службе "Автодора" подтвердили получение запросов от прокуратуры. Сообщается, что они связаны с бывшим председателем правления, передаёт "Интерфакс".

В октябре минувшего года президент Владимир Путин распорядился не допустить увеличения стоимости строительства ЦКАД в Подмосковье. Он также поручил правоохранительным органам проверить, соблюдаются ли интересы государства при заключении контрактов на проект.