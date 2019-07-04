В Амурске мировой суд на 5 суток арестовал блогера Виктора Торопцева, который разместил видео с похорон криминального авторитета, в церемонии прощания с которым якобы принимали участие работники прокуратуры и отдела полиции. Официальной причиной ареста стала неуплата штрафа за потребленную электроэнергию



Его друг, Михаил Потапенков, заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что задержание блогера, вероятно, связано именно с размещенным роликом. Утром 4 июля к Торопцеву домой пришли полицейские, они расспрашивали его о видео с похорон авторитета Юрия Зарубина. А уже через несколько часов его задержали приставы и доставили в суд.

Кроме того, 8 июля назначено рассмотрение апелляционной жалобы прокурора города Амурска Хабаровского края Вячеслава Хана. Полгода он пытается добиться возбуждения уголовного дела о клевете в его адрес из-за видео с похорон криминального авторитета. Ранее Следственный комитет уже отказал ему в возбуждении дела, но прокурор Хан решил обжаловать решение. По мнению Потапенкова, задержание и арест блогера связаны именно с тем, что информация об этом появилась в СМИ.





Сам арестованный, Виктор Торопцев сообщил ОВД-Инфо, что иск в отношении него подал дальневосточный "Энергосбыт", который, по его словам, не числится в налоговом реестре города. Активист также собирал документы о нарушениях компании. Блогер отметил, что штраф, который стал причиной ареста, ранее оплатила его жена. У неё есть все подтверждающие квитанции, однако приставы проигнорировали документы об уплате. Уведомления о штрафе Торопцев также не получал. Задержание он считает давлением, связанным со своей общественной деятельностью.

12 января Виктора Торопцева остановили сотрудники ГИБДД и заявив, что его права недействительны, задержали его. Ранее в своих аккаунтах в соцсетях он опубликовал видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина с текстом, в котором говорилось, что в церемонии прощания якобы принимали участие работники прокуратуры и отдела полиции. Тогда же сообщалось, что Торопцев не являлся автором видео, а впервые запись появилась в Twitter на странице "Распад и неуважение". Позже суд арестовал блогера на 10 суток, обвинив в том, что он управлял автомобилем, будучи лишённым прав. До этого Торопцева трижды вызывали на допросы.