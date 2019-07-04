Минтруд сократит число запрещённых для женщин профессий

Министерство труда сократит число запрещённых для женщин профессий. Соответствующий документ ведомство направило на согласование в профильный орган, регулирующий трудовые отношения, пишет РБК.
Документ сократит принятый 20 лет назад список из 456 видов работ, должностей и производств, на которые запрещено использовать женщин, до 100. Женщинам, в частности, разрешат водить поезда, работать рыбаками, служить на флоте, и ремонтировать автомобили. При этом сохранятся ограничения на ряде тяжёлых производств, и, например, запрет на работу бульдозеристкой или машинисткой экскаватора.
- В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России остро стоит проблема гендерной дискриминации. Россия по уровню гендерного равенства занимает в мире 116-е место, отмечает исследование Всемирного банка. В рейтинге Всемирного банка по уровню гендерного неравенства Россия по итогам 2018 года занимает 71-е место. Это хуже, чем позиции Таиланда, Танзании и Монголии в рейтинге, но лучше, чем Греции, Чехии и Кипра.
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