Минтруд сократит число запрещённых для женщин профессий

Министерство труда сократит число запрещённых для женщин профессий. Соответствующий документ ведомство направило на согласование в профильный орган, регулирующий трудовые отношения, пишет РБК.

Документ сократит принятый 20 лет назад список из 456 видов работ, должностей и производств, на которые запрещено использовать женщин, до 100. Женщинам, в частности, разрешат водить поезда, работать рыбаками, служить на флоте, и ремонтировать автомобили. При этом сохранятся ограничения на ряде тяжёлых производств, и, например, запрет на работу бульдозеристкой или машинисткой экскаватора.