Неуловимый "Лошарик". Новые фото таинственной лодки

В четверг Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал Владимиру Путину, что причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 человек, стало короткое замыкание в аккумуляторном отсеке. Среди погибших оказалось 2 героя России и 7 капитанов первого ранга. Что высокопоставленные офицеры могли делать на загадочной подводной лодке, о которой почти ничего не известно? Радио Свобода изучило российские военные форумы, на которых обнаружились еще несколько фотографий глубоководного аппарата и несколько любопытных историй об истории его создания. О том, что пожар произошел на глубоководном аппарате АС-12 "Лошарик", первым сообщило издание РБК со ссылкой на неназванные источники. 3 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что информация об аварии "относится к категории абсолютно секретных данных" и "не может иметь публичное хождение". Тем не менее, в интернете можно найти довольно много информации о "Лошарике" – одной из 7 построенных в СССР и России автономных глубоководных станций, которая, по неподтвержденным данным, может погружаться на глубину до 6 тысяч метров и выполнять самые разные задачи – от перехвата информации, передающейся по подводным межконтинентальным кабелям, до выведения из строя датчиков SOSUS – гидроакустической противолодочной системы США, предназначенной для обнаружения и идентификации подводных лодок. История создания автономных глубоководных станций (АГС) восходит к далекому 1965 году. На сайте oosif.ru, посвященном истории советской и российской гидронавтики, она описывается так: в тот год в Москве для координации работ по созданию новейших технических средств для ВМФ и для сбора и обработки различной информации о Мировом океане было создано специальное подразделение, подчинённое непосредственно Министерству обороны СССР. Позже оно получило называние "19-й Центр Министерства обороны". Первой его разработкой стал буксируемый глубоководный комплекс "Архипелаг", построенный на базе одной из подлодок проекта 611, берущего начало в 1947-48 годах. Первая автономная глубоководная станция (АС-23 "Нельма") вошла в состав 19 управления в декабре 1986 года. Последняя (не считая "Лошарика") – в декабре 1995 года, это была АС-35 "Палтус". В 2005 году 19-й Центр МО РФ был переформирован в Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) – организацию, подчиняющуюся напрямую министру обороны. Разрабатывало “Лошарик” конструкторское бюро “Малахит” в Ленинграде в 1980-е годы, строительство атомной станции началось в 1988 году, но в 90-е в связи с нехваткой финансирования было заморожено. Возобновилось оно лишь в 2000-м, и 13 августа 2003 года АГС сошла с одного из стапелей завода "Севмаш" в Северодвинске. По основной версии, прозвище "Лошарик" в честь состоящего из шариков героя советского мультфильма, АГС получила именно с легкой руки рабочих "Севмаша": под обтекаемым корпусом аппарата скрывались соединенные друг с другом металлические сферы, позволявшие "Лошарику" выдерживать давление толщи воды на недосягаемых ранее глубинах. По версии участников форума airbase.ru, шары могут быть выполнены из титанового сплава, который специально поставлялся на предприятие в виде листового проката. На фото ниже запечатлена подготовка опытной конструкции (масштабного макета) внутренних сфер “Лошарика” к испытаниям в Центральном научно-исследовательском институте имени академика А. Н. Крылова (ныне –​ Крыловский государственный научный центр). Радио Свобода удалось найти этот снимок на форуме сайта airbase.ru, где его разместил в августе 2018 года пользователь под ником “sam7”. По его словам, фотография впервые была опубликована в 1994 году.

Знаменитые "шарики" нашли свое отражение даже в форме экипажа АГС-12, например, в галстучных заколках.

Одно из немногих упоминаний "Лошарика" в российских СМИ относится к 2012 году, когда АГС участвовала в экспедиции "Арктика-2012". Как писали в том году "Известия", лодка помогала корректировать бурильные работы, которые проводились с дизель-электрических ледоколов "Капитан Драницын" и "Диксон" для определения внешней границы континентального шельфа России. Неназванный собеседник издания рассказывал, что результаты экспедиции лягут в основу заявки в комиссию ООН по морскому праву на подтверждение продолжения континентального шельфа России, ранее отклоненную за недостаточностью геологических образцов. О претензиях на арктический шельф Россия заявила еще в 2001 году, ООН попросила российские власти предоставить дополнительные научные доказательства, в 2007-м с этой целью была организована экспедиция с участием глубоководных аппаратов "Мир", но заявка вновь не была удовлетворена (именно тогда на морском дне на Северном плюсе был установлен российский флаг). Российские власти считают, что анализ грунта, поднятого со дна, подтверждает: подводный хребет Ломоносова в Ледовитом океане является продолжением Сибирской континентальной платформы. "Лошарику" удалось собрать на дне океана более 500 кг обломков классифицируемых горных пород. Тем не менее, решение о признании арктического шельфа российским пока так и не принято.

По данным СМИ, большинство из погибших в Барнецовом море моряков приписаны к воинской части, дислоцированной в Петергофе (Ленинградская область). Возможно, это войсковая часть 45707, дислоцируется в Петергофе в Ленинградской области, входящая в состав Главного управления глубоководных исследований - одного из самых засекреченных подразделений Минобороны РФ. Приписанные к нему подводные лодки и атомные глубоководные станции входят в состав 29-й отдельной бригады подводных лодок и базируются в бухте Оленья в Мурманской области. Помимо “Лошарика” в состав бригады, вероятно, входят еще несколько аналогичных, но менее совершенных АГС типов "Нельма/Палтус" и "Кашалот" (всего было построено до 6 аппаратов, но по данным посетителей форума сейчас в Оленьей бухте находятся всего три глубоководных аппарата, включая "Лошарик"). По всей видимости, именно в этой бухте была сделана следующая фотография, которую РС также обнаружило на форуме airbase.ru, где он был выложен в 2011 году. Точный источник этого снимка, в центре которого, по общему мнению участников форума, видна именно АГС "Лошарик" неизвестен, скорее всего он был сделан одним из военнослужащих 29-й бригады, размещен в сети Вконтакте, а затем разошелся по российским и иностранным сайтам военно-морской тематики. На дальнем плане справа от причала под маскировочной сетью предположительно находится АГС "Нельма".



Еще один снимок был сделан предположительно в той же бухте, но в другое время года и у причала. Радио Свобода обнаружило его на форуме airbase.ru, где фотграия подписана "Предположительно на фото ПЛА пр.10831 АС-12 зав.№01210 "Лошарик" в Оленьей губе, Северный флот. Снято ориентировочно в 2007-2010 г.г". Исходный источник снимка неизвестен.

Хотя АГС способны передвигаться своим ходом, обычно их используют вместе с подводной-лодкой носителем. По разным данным это служит большей скорости или автономности плавания АГС (например, через лодку-носитель может происходить смена экипажа глубоководной станции). В качестве носителей АГС последовательно использовались подводные лодки КС84, КС411/БС411 "Оренбург" (утилизирована в 2009 году, часть рубки использована для памятника морякам-подводникам, открытого в 2010 году в поселке Колтуши Ленинградской области), КС129/БС136 с тем же названием "Оренбург" (примерно с 2010 года находится на ремонте на СРЗ "Звёздочка") и БС64 "Подмосковье". Последний носитель, переоборудованный под специальные задачи ГУГИ из подводного атомного крейсера К-64, вошел в состав бригады относительно недавно, в конце 2016 года, вероятно, заменив "Оренбург". По данным СМИ, во время катастрофы в Баренцевом море "Лошарик" мог выполнять задание именно вместе с носителем "Подмосковье". На фото ниже – значок с изображением АПЛ "Подмосковье", в нижней части можно увидеть присоединенную к носителю АГС. Краб – типичный геральдический символ ГУГИ, который использовался в первой версии официальной эмблемы управления глубоководных исследований. Судя по году на значке, 2008, он был выпущен после начала реконструкции, но до вывода обновленного "Подмосковья" из эллинга, возможно, по случаю одного из этапов военной приемки или просто по завершению одного из этапов работ.

Вероятно, впервые прозвище "Лошарик" по отношению к АГС проекта 10831 прозвучало в открытом доступе в заметке "На дне. Российские учёные изобрели стеклянную субмарину", опубликованной в газете "Версия" (входит в состав ИД "Совершенно секретно") в сентябре 2003 года: "в скором времени состав глубоководного спецназа пополнится новым кораблем, который строители за особенности конструкции окрестили Лошариком", – писал автор статьи Вадим Саранов, рассказавший также и о других проектах АГС – "Кашалот" и "Палтус", а также о предполагаемых задачах глубоководных станций – прослушка, "вредительство в отношении натовских станций акустического обнаружения SOSUS", "подъем секретного оборудования" и "секретная программа "Донный старт". Саранов не ссылался ни на какие источники, и сложно сказать, что в заметке было правдой, а что авторской фантазией, но в январе 2004 года в редакцию издания пришли сотрудники следственного управления ФСБ России и произвели выемку документов, в частности, изъяли номер газеты со статьей "На дне". Журналист Андрей Солдатов предположил, что визит ФСБ был связан именно с этой публикацией, впрочем, Саранов много писал и о коррупции на военно-морском флоте. На фото ниже – значок с символикой "Лошарика”, в центре – все тот же геральдический краб и одно из обозначения проекта, АС-31.

Об особом контроле ФСБ упоминают и другие авторы немногочисленных заметок на темы, связанные с ГУГИ и глубоководными станциями. Статья "Подводники, о которых почти никто не знает", опубликованная в издании "Военное обозрение" в сентябре 2015 года, начинается с загадочной фразы: "Статья, которую вы сейчас читаете, ещё совсем недавно была бы "обнулена" неоднократно соответствующими органами и спрятана от глаз читателей за семью печатями. Да и сегодня почти все, что связано с материалами статьи, находится под грифами "секретно". Речь в материале идет все о тех же "Кашалоте", "Палтусе" и "Лошарике", а также о воинской части номер 40056 (по данным открытых реестров дислоцировалась или дилоцируется на Онежской улице в Москве ), которая, утверждает автор, "подчиняется непосредственно ГУГИ". Военнослужащие этой части, как следует из текста, это как раз экипажи АГС, гидронавты, "попасть в которые мог только подводник с не менее чем 5-летним стажем службы и при этом годный по состоянию здоровья для зачисления в отряд космонавтов". Со ссылкой на бывшего офицера ВМФа Владимира Ашика, автор пишет о задачах гидронавтов: "сбор разведывательной информации о технике противника, охрана и обслуживание советских глубоководных линий связи, подъем со дна остатков секретной техники, оставшихся после испытаний или аварий". Радио Свобода удалось обнаружить скан письма, в котором командование и состав в/ч 40056-Н НИЦ поздравляют "Курчатовский институт" (занимается в том числе исследовательскими работами по атомной тематике) с 75-летием со дня основания – юбилей отмечался в апреле 2018 года. Судя по адресу на письме, в этот момент в/ч 40056 была дислоцирована в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в нижней части письма расположена нынешняя эмблема ГУГИ, а вот знак с крабом в верхнем левом углу в деталях различить сложно, возможно, он относится именно к воинской части в составе управления.