Рабочие ГАЗа вышли на пикет перед посольством США в Москве

Рабочие Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) вышли в четверг на пикет перед посольством США в Москве. Они потребовали не вводить новых санкций в отношении холдинга "Русские машины" Олега Дерипаски, к которому принадлежит предприятие.

По словам протестующих, в случае введения санкций с заводом перестанут работать зарубежные поставщики и тогда, по их мнению, "конвейеры ГАЗа остановятся". Как отмечают работники предприятия, на нём работают более 40 тысяч человек, а еще несколько сотен тысяч поставщиков, дилеров и других партнёров в автомобильной отрасли напрямую зависят от работы ГАЗа.

Перед протестом, организованным в День независимости США, его участники отправили письмо со своими требованиями послу Джону Хантсману. В день пикета однако никто из посольства к ним не вышел.