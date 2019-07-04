Рабочие ГАЗа вышли на пикет перед посольством США в Москве

Рабочие Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) вышли в четверг на пикет перед посольством США в Москве. Они потребовали не вводить новых санкций в отношении холдинга "Русские машины" Олега Дерипаски, к которому принадлежит предприятие.
По словам протестующих, в случае введения санкций с заводом перестанут работать зарубежные поставщики и тогда, по их мнению, "конвейеры ГАЗа остановятся". Как отмечают работники предприятия, на нём работают более 40 тысяч человек, а еще несколько сотен тысяч поставщиков, дилеров и других партнёров в автомобильной отрасли напрямую зависят от работы ГАЗа.
Перед протестом, организованным в День независимости США, его участники отправили письмо со своими требованиями послу Джону Хантсману. В день пикета однако никто из посольства к ним не вышел.
- Олег Дерипаска находится под персональными санкциями Минфина США за предполагаемое вмешательствоо в президентские выборы в США в 2016 году. Сам бизнесмен добивается снятия ограничений.
- В конце прошлого года под санкции попали компании En+ и Русал Дерипаски. Бизнесмен добился их отмены, отказавшись от контрольного пакета акций в этих структурах.
- ГАЗ находится под санкциями США с апреля 2018 года, однако 7 июля в отношении компании могут быть введены дополнительные ограничения.
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