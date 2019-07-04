Правительство не поддержало снижение фильтра на губернаторских выборах

Правительство России не поддержало законопроект о снижении так называемого муниципального фильтра, который используется на выборах глав регионов.

В отзыве на законопроект сказано, что его авторы "не обосновали необходимость изменений", а именно "не привели достаточных сведений о неэффективности существующих норм и данных о проблемах правоприменения".

Муниципальный фильтр – это процедура сбора подписей муниципальных депутатов, которую должны пройти кандидаты в губернаторы регионов для выдвижения на выборы. Авторы законопроекта о его снижении, депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев, предлагали установить верхнюю планку фильтра на уровне 5% подписей от общего числа парламентариев. Сейчас кандидаты в губернаторы должны собрать от 5 до 10% таких подписей – в зависимости от региона.

Существование фильтра критикуют оппозиционные силы и независимые кандидаты. Они выступают за полную его отмену, так как считают, что единственный его смысл – это отсеивать конкурентов провластных кандидатов от партии "Единая Россия".

Один из последних примеров применения фильтра на практике – недопуск до выборов губернатора Санкт-Петербурга оппозиционного кандидата, депутата местного законодательного собрания Бориса Вишневского. Он не смог собрать 155 подписей муниципальных депутатов – именно столько требовалось ему для выдвижения. Вишневский обвинил тех, кто не поставил за него подписи, в ведении "грязной кампании", а зависимость выдвижения на губернаторские выборы от подписей депутатов назвал "прямым издевательством над избирательными правами граждан". Он считает, что его решили не допускать до избирательной кампании как единственного опасного соперника для врио губернатора Александра Беглова.

В прошлом году инициативу смягчения фильтра поддержала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. При этом в администрации президента заявляли, что не видят необходимости в таких изменениях.