Тулун после наводнения. Видео разрушений

В Тулунском районе Иркутской области вода после катастрофического наводнения пошла на убыль, оставляя после себя разрушенные дома.

В Тулун из Иркутска отправляются добровольцы, для пострадавших от паводка собирают гуманитарную помощь.

Съёмка Константина Саломатина.

Число погибших в результате наводнений в Иркутской области выросло до 20, сообщает штаб МЧС по ликвидации последствий паводка в регионе.

Не менее 13 из жертв – жители посёлка Тулун, в котором стихия смыла с оснований большое количество домов. По данным местных служб, в связи с паводком по всей области госпитализированы более 200 человек.

В районах, где произошло наводнение, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Затопленными остаются более 3 тысяч жилых домов в около 30 населённых пунктах, сообщили в МЧС. Сообщается о снижении уровня воды в некоторых из них.