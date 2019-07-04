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Общество

Тулун после наводнения. Видео разрушений

Тулун, 4 июля.

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В Тулунском районе Иркутской области вода после катастрофического наводнения пошла на убыль, оставляя после себя разрушенные дома.

В Тулун из Иркутска отправляются добровольцы, для пострадавших от паводка собирают гуманитарную помощь.

Съёмка Константина Саломатина.

Число погибших в результате наводнений в Иркутской области выросло до 20, сообщает штаб МЧС по ликвидации последствий паводка в регионе.

Не менее 13 из жертв – жители посёлка Тулун, в котором стихия смыла с оснований большое количество домов. По данным местных служб, в связи с паводком по всей области госпитализированы более 200 человек.

В районах, где произошло наводнение, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Затопленными остаются более 3 тысяч жилых домов в около 30 населённых пунктах, сообщили в МЧС. Сообщается о снижении уровня воды в некоторых из них.

  • Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за проливных дождей. Из берегов вышли пять крупных рек – левые притоки Ангары. Специалисты Иркутского государственного университета заявили, что причиной наводнения стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.​
  • В региональном правительстве отметили, что количество погибших может ещё увеличиться, так как идёт разбор разрушенных домов.

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