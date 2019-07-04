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Соединённые Штаты отмечают День независимости

Парад в честь Дня независимости США, Вашингтон, 4 июля 2019 года

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Соединённые Штаты в четверг, 4 июля, празднуют День независимости. По всей стране проходят салюты и пикники. В Вашингтоне прошёл парад.

Президент США Дональд Трамп, вопреки традиции, выступит в Вашингтоне на мероприятии под названием "Салют Америке". Оно пройдёт на ступенях мемориала Линкольна. Ранее президент США написал в твиттере, что кульминацией праздника станет военный парад с участием авиации. Критики Трампа обвинили его в милитаризации праздника и неразумных расходах денег налогоплательщиков.

Министерство обороны в среду подтвердило, что исполняющий обязанности министра обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд приняли приглашение президента.

4 июля 1776 года была принята Декларация независимости от Великобритании. В этот день в Вашингтон съезжаются сотни тысяч человек, чтобы посмотреть концерт и салют на Национальной аллее.

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