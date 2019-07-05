На юге Калифорнии произошло сильное землетрясение

На юге штата Калифорния в четверг произошло сильное землетрясение, его магнитуда достигала 6,4 балла по шкале Рихтера. Афтершоки продолжались примерно 30 секунд. Подземные толчки ощущались даже в Лас-Вегасе, в соседнем штате Невада, находящемся от эпицентра почти в 400 километрах.

Есть раненые, многочисленные звонки поступили на номера экстренных служб в городке Риджкрест c населением 28 тысяч человек. В нескольких домах начался пожар. Здание местной больницы повреждено, больные и персонал эвакуированы в безопасное место. На отдельных участках автомагистралей треснул асфальт.

Последнее землетрясение такой силы произошло на юге Калифорнии в 1999 году внутри периметра базы морской пехоты Twentynine Palms, его магнитуда составила 7,1 балла. В землетрясении 1994 года вблизи Лос-Анджелеса погибли 57 человек, материальный ущерб измерялся миллиардами долларов. В отличие от нынешнего, тогда землетрясение произошло в густонаселенном районе.

В течение дня возможны повторные толчки. Они могут быть меньшей мощности, но способны вызвать значительные разрушения, сообщают сейсмологи. По их оценке, сравнительно длительная пауза в землетрясениях на юге Калифорнии нисколько не уменьшает вероятности крупных толчков интенсивностью восемь баллов и более в течение нескольких дней. Однако шансы этого невелики, примерно 5 процентов.