Суд вновь блокировал попытку потратить средства Пентагона на стену

Апелляционный суд 9-го федерального округа (Калифорния) двумя голосами против одного оставил в силе решение нижестоящей инстанции, блокирующее попытки администрации Трампа перенаправить часть средств Пентагона, ассигнованных на борьбу с наркокартелями, на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сказано в постановлении, перемещение средств Пентагона допускается исключительно в случае возникновения экстренных обстоятельств военного характера. Во всех остальных случаях исполнительная власть не вправе по собственному усмотрению переориентировать бюджетные ресурсы, утвержденные Конгрессом на другие цели.

Один из двух судей, голосовавших против администрации, был назначен Бушем-младшим, другой – Обамой. По их мнению, если администрация захочет обжаловать постановление, то потерпит поражение и в высшей судебной инстанции.

Один из инициаторов блокирующего иска, "Американский союз гражданских свобод", советует Белому дому не упорствовать и научиться проигрывать с достоинством.

Администрация просила апелляционный суд позволить ей тратить деньги Пентагона на строительство стены вплоть до окончательного вердикта по этому вопросу, который вынесет Верховный суд.

Перемещение средств Трамп санкционировал, объявив в январе чрезвычайное положение в приграничном районе. Администрация решила действовать в одностороннем порядке, поскольку Палата представителей не утвердила ее запрос на выделение 5 миллиардов долларов на строительство стены. Эта конфронтация привела к самому затяжному в истории Америки 35-дневному закрытию части государственных учреждений.