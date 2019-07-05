Снова опоздал и никуда не уходит: Рунет о Путине у папы римского

Владимир Путин в поисках достойных собеседников отправился в Ватикан, где его принял папа Франциск.

Правда, как водится, главной темой для обсуждения после встречи стало не то, о чём на ней говорилось, а очередное опоздание Путина.

Денис Тукмаков:

Просто два факта:

1. Римских пап выбирают пожизненно.

2. Сегодня Путин встретился уже с третьим папой римским )

Андрей Мальгин:

На этот раз Путин опоздал к Папе Римскому на 1 час 7 минут. Это третья встреча Путина с Франциском: в первый раз он опоздал к понтифику на 50 минут, второй раз - на час десять.

Ирина Иновели:

Этот крайне невоспитанный позорный тип верен себе!

Анастасия Кашеварова:

Не опоздал, а задержался

Александр Тимофеевский:

Народ негодует и вопрошает, зачем Папа ждёт и не хлопает дверью. А как ему не ждать, если сказано:

«Кто успел придти после шестого часа, — пусть нисколько не беспокоится; ибо ничего не лишится.

Кто замедлил до девятого часа, — пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь.

Кто успел придти только в одиннадцатый час, — пусть и тот не страшится за своё промедление.

Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа; и последнего милует, и о первом печётся; и тому даёт, и этому дарует; и дела принимает, и намерение приветствует; и деятельности отдаёт честь и расположение хвалит».

Вот сейчас все и выйдет по писанному: Папа, прождавший до одиннадцатого часа, намерение поприветствует и расположение похвалит.

Сергей Марков:

Путин опоздал на час на встречу с Папой Римским. И правильно сделал. Папа Римский и Патриарх - они близки к вечности и почти вне суеты времени. Папа Римский надеюсь думал о вечном о Боге и даже и не заметил опоздания самого великого политика суетливой современности.

Николай Руденский:

А если бы Путин приехал к папе вовремя, неужели Марков сказал бы, что он поступил неправильно? Нет, он не такой дурак.

Хотя что-то, конечно, пишут и о самой встрече.

Владимир Легойда:



В очередной раз журналисты обрывают телефон церковным структурам: о чем они будут говорить и какая наша позиция.



Стоит еще раз напомнить, что Святой Престол является образованием, близким по статусу к государству: участвует в международных договорах и международных организациях, имеет дипломатические представительства во многих государствах. Поэтому встреча Президента России и Папы Римского – это встреча, которая по своей природе носит межгосударственный, секулярный, если хотите, характер.



У Русской Православной Церкви нет обязанности комментировать содержание межгосударственных встреч, но мы поддерживаем и приветствуем любые контакты глав государств и правительств, в том числе Президента В.В.Путина и Папы Римского Франциска.



Нам также известно, что Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения Церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной.

Всеволод Чаплин:

В России открываются разного рода миссионерские «католические» учреждения, подчиненные Ватикану. Когда я работал в Отделе внешних церковных связей, против этого протестовали - сейчас протестов не слышно. Активно ведется экспансия униатства на юге и востоке Украины, а также в центре страны, где унии никогда не было. Есть попытки возрождения униатства в Белоруссии, насаждения его в России - недавно состоялся съезд российских греко-католиков. Все с это говорит совершенно ясно, что, с одной стороны, нам улыбаются и говорят: «уния – это не путь к единству», а с другой стороны пытаются распространить влияние унии на православные земли.

Часто так называемые католические структуры стоят за разного рода государственными переворотами. Три силы стояли за майданом 2014 года в Киеве: это радикальные псевдо-националисты, среди которых было много униатов, сектанты и униатская организованная общественность, которая приехала из западных областей Украины при прямом участии тамошних клерикальных структур. Всю эту реальность надо понимать.

Да, есть общие пункты в повестке дня: это положение христиан на Ближнем Востоке, это тема миграции - хотя здесь Ватикан занимает популистскую позицию (хочет понравиться либеральной публике, игнорируя мнение собственной паствы, особенно в Италии). Есть и разного рода проекты культурного обмена. Но я надеюсь, что президент Путин поднимет все-таки тему униатства и Украины, где люди, прямо подчиненные Ватикану, ведут жесткую антироссийскую политику, пытаясь превратить Украину в форпост Запада против России.

Есть еще одна интрига относительно встречи Путина и Папы Римского, которая отчасти засвечена в "телеграме", правда, с консервативной стороны. На следующий день после встречи с Путиным Франциск встречается с украинскими униатами. Интересно будет понять степень их поддержки. Судя по всему, на этой встрече такая степень повысится, есть даже слухи о том, что униатам дадут статус патриархата. Непонятно, будет ли Путин отговаривать Франциска от такого более чем вызывающего по отношению к православию шага, но если тот все же его предпримет, особенно если после встречи с нашим президентом, это будет настоящим плевком в сторону православных народов.

Церквач:



Приезд папы Франциска в Москву стал бы сокрушительным ударом по патриарху Кириллу, авторитет которого существенно упал в глазах многих верующих после Гаванской встречи с понтификом в 2016 году.



Тогда Россия планировала масштабные военные действия на Ближнем Востоке, и Римский папа должен был стать проводником российской политики в регионе перед всем Западным обществом. Заметная часть декларации, подписанной Кириллом и Франциском, посвящена ближневосточным проблемам.



По итогам встречи в Гаване Путин получил идеологического союзника в лице Римского папы, мы же христианские святыни в Сирии защищаем, ага.



А патриарх Кирилл собрал на свою голову недовольство заметной части верующих, которые считают Франциска натурально Антихристом в сутане. А теперь и Кирилла тоже.



Даже готовый хоть каждый месяц кидаться в объятия папы Римского, гений церковной дипломатии митрополит Иларион (Алфеев), словно извиняясь, заявил недавно в интервью Католическому информагентству, что Франциска в России пока не ждут, потому что «в нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять».



Иными словами, антикатолические настроения в РПЦ это не удел безграмотных старух, а вполне оформившаяся тенденция. И любой шаг навстречу Риму может иметь очень серьезные последствия для всей церкви.



Поэтому Путин не собирается приглашать Римского папу в Россию. Для него сейчас стратегически важнее свой, русский, сговорчивый и понятный патриарх.

Гасан Гусейнов:

- Ну здравствуйте, Франциск Иосифович!

- Здравствуйте, дедушка!

- Господь с вами, Франциск Осич, какой я вам дедушка?

- Простите великодушно, я ж - третий папа на вашем веку, здравия желаю, товарищ прадедушка!

- Ох, не можете вы, иезуиты, без яда.

- Так дивизий-то у нас нет, Владим Владимыч.

- Значит, только верой спасаетесь?

- Нет-нет, только верой - это протестантские товарищи. С нашей конторой этот номер не проходит.

- Это же хорошо, товарищ папа. А мы вот заметили, что вы и мусульманским товарищам визит наносили, а нашего приглашения, наверное, заждались, Франциск Йосич?

- Да что вы, товарищ полковник: к Антихристу нам нельзя.

Денис Билунов:

Внимание итальянских СМИ тем временем сосредоточено на типичных для светской хроники деталях. Особенный интерес вызывает прибывший вместе с с Путиным" Aurus Senat L700 длиной 6,5 м. Главная интрига - проедет ли "путиномобиль" через ворота Квиринала и палаццо Киджи, где запланированы встречи с итальянскими официальными лицами. Кроме того, обозреватели отмечают наличие в штате Путина специального дегустатора блюд, "чтобы избежать неожиданного отравления".

Первоначально при составлении официальной программы обсуждалась также возможность посещения города Бари для поклонения мощам св. Николая. Но это почти 400 км, так что в итоге идея была отвергнута. Зато поздним вечером предусмотрена "частная встреча" со старым другом Сильвио Берлускони, которого в опубликованном сегодня эксклюзивном интервью Corriere della Sera Путин назвал "политиком мирового масштаба" (в глазах итальянского общественного мнения - крайне сомнительное суждение)

Вообще, интервью выглядит довольно дежурным и скучным. "Готовы к диалогу с США", за взаимную отмену санкций и мир во всем мире, демонстрация глубокого знания подробностей двусторонних экономических связей - и ни одного фирменного закидона. Превращается на глазах в дорогого Леонида Ильича.

Впрочем, на этот счёт есть ровно противоположное мнение.

Александр Морозов:

с 17 мая - с заседания министров членов Совета Европы в Хельсинки - на котором было решено вернуться к режиму различных переговоров с Москвой и, в частности, вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, - начался целый новый этап, поскольку теперь национальные правительства Европы не связаны общей "посткрымской" установкой оказывать на Москву давление при любых контактах. Это означает, что сейчас пойдет волна дипломатических инициатив, поскольку "дверь открыта". При этом ни у кого нет никакой содержательной повестки для этих переговоров. Зато есть намерение без всякого конкретного содержания просто "облегчить себе жизнь". Поэтому сейчас начнется праздник кремлевской дипломатии, причем надолго. Де-факто Совет Европы и ПАСЕ сломали режим европейских санкций. То есть завершен весь "посткрымский" этап 2014-2019 и наступает новый - второй этап, и черты его неясны пока.

Тем более что в уже упомянутом итальянском интервью Путин дал понять: уходить на покой он не намерен:

Вопрос: Задумываетесь ли Вы о России после Путина с 2024 года? Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?

В.Путин: Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь.

Фёдор Крашенинников:



Интервью Путина итальянской газете - хороший ответ всем тем, кто верит анонимным телеграфистам, продвигающим тему «трансферта». Никакого трансферта не планируется, дед хочет править пожизненно.



Роман Попков:

У деда итальянские журналисты (Corriere della Sera) во время свежего интервью спрашивают, уйдет ли он из политики после истечения его конституционных президентских полномочий (истечения даже по нынешней, перекроенной и вытраханной в доску конституции). Уйдет ли он в 2024 году, когда ему будет уже 72 года.

"Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы" - отвечает дед.

Федор Крашенников прав конечно, дед хочет править пожизненно, ну поймите уже это наконец.

Василий Аленин:

Беспомощность сквозит в сером, как старый асфальт, интервью Путина миланскому «Вечернему курьеру». Ни идей, ни силы, много слов, стертых от частого употребления. И сквозь читанный референтами текст - старческая вялость.

Главное место в интервью Путина, основное, что все хотели услышать, - когда он, наконец, оставит нашу страну в покое:

«Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь».

Говорит - «в мире», но разумеет - «в России».

Конечно, «есть, чем заняться». Главное – сохранить за своей мафиозной группой власть. Противостоять своему народу, который все больше понимает, что за 20 последние лет его обманули, на нем обогатилась правящая группа, украв у страны будущее. Не оставив ей шансов обойтись без больших потрясений.

Конечно, «трудно делать прогнозы». Об исходе этого противостояния – «напряженной работы». О жертвах, которые будут принесены гражданами и о результатах, к которым придет наша страна после ухода правящей мафии и превращения России в нормальное демократическое государство.

Уходить Путину некуда. 20 лет сидят у власти не для того, чтобы уходить. Обогащаются на власти не для того, чтобы уходить. Уничтожают выборы и свободу слова не для того, чтобы уходить. Начинают и ведут преступные войны (с Украиной) не для того, чтобы уходить.

Уйти ему нельзя. Уйти его можно. И нужно. Чем скорее – тем лучше.

Мюсли вслух:



Интересен характер вопросов, которые "Коррьере делла Сера" задала Президенту Путину: 4 вопроса о российско-итальянских отношениях, 3 о мировой и европейской политике, 1 вопрос об Украине, 1 вопрос о России и, наконец, 1 вопрос о личных планах Владимира Путина.



Что в целом логично: для издания (и, вероятно, для итальянских читателей) Президент Путин в первую очередь партнёр Италии, во вторую - один из 3 мировых лидеров (Трамп, Си, Путин - "большая тройка" наших дней) и только в третью - глава страны, у которой, конечно, есть свои внутренние дела.



В этом контексте вопрос "Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?" после 2024 - это тоже обращение к мировому лидеру. И вежливо-уклончивый ответ Путина "Об этом пока рано говорить", несомненно, будет прочитан как "Не дождётесь, племянничек".

Рустем Адагамов:

Смешно, когда Путина начинают спрашивать, когда он уйдет. Ребята, он в самом начале своего расцвета. Рейган начал свой второй, самый успешный срок, когда ему было 74! Путину сейчас всего 66 — он молодой политик. Впереди у него еще лет двадцать пять.