Жители Приангарья, пострадавшие от наводнения, сообщили, что чиновники потеряли их заявления о компенсации. Председатель областной комиссии по ЧС Руслан Болотов подтвердил утерю нескольких заявлений и сообщил о том, что Министерству социальной защиты "поручили разобраться".

По словам пострадавших, после потери заявлений на компенсации им приходится писать новые, сообщают "РИА Новости". "В минсоцзащиты дано поручение разобраться с этими случаями: уточнить количество и отработать с местными чиновниками, чтобы таких ситуаций больше не повторялось", – заявил Болотов.

​Заместитель председателя областного правительства и глава комиссии ЧС сообщил, что "ни один человек, который был в зоне затопления, без соцвыплат не останется". Кроме того, Болотов заявил, что власти узнали о случаях перепродажи гуманитарной помощи, и по жалобам жителей уже "работают представители силовых структур". Областные власти также объявили, что готовы привлечь полицию для контроля при сопровождении грузов и в пунктах выдачи.

Из 4,5 тысяч домов, попавших в зону наводнения, 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания.

На утро пятницы 5 июля, в Иркутской области единственным населённым пунктом, где сохраняется большое подтопление остаётся город Тулун. Там затоплены 1,9 тысяч домов, где проживают более пяти тысяч человек.

Наводнение, начавшееся в Иркутской области 25 июня, затопило 103 населённых пункта в семи районах региона. В зоне бедствия оказались более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали 32951 человек, в том числе 7877 детей. За медпомощью обратились 2213 пострадавших от наводнения: 338 из них госпитализировали, в том числе 59 детей, сообщает МЧС по области.

С подтопленных территорий эвакуировали более двух тысяч человек, в том числе. На сегодня в 13 пунктах временного размещения находятся 554 человека, в том числе 185 детей.