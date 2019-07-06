"Гоголь, Гоголь, помоги…" Эфир в 19:05

Гоголевские тексты в новом контексте обсуждаем с преподавателем литературы, председателем Гильдии словесников Антоном Скулачевым, студенткой университета Джона Хопкинса (Балтимор) Агатой Гилман и учеником 11 класса лицея имени Вернадского Григорием Гинзбургом.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 6 июля в семь часов вечера.
Видео станет доступно сразу после выхода в эфир.
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