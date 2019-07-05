В Забайкальском крае местная жительница с протезами ног, убившая пьяного мужа, защищая себя и ребенка от побоев, получила 1,6 года ограничения свободы. Такое решение вынес Карымский районный суд Забайкальского края, признав обвиняемую виновной в превышении пределов необходимой обороны.



Во время следствия было установлено, что подсудимая, имевшая инвалидность второй группы, передвигавшаяся с помощью протезов ног, регулярно подвергалась насилию со стороны мужа. 7 января 2019 года её супруг находился в состоянии алкогольного опьянения и весь день избивал жену и своего малолетнего ребенка, оскорблял их и вел себя агрессивно. Два раза к ним домой приезжали полицейские, но неизвестно, помогло ли это разрешению конфликта.

Вечером этого же дня глава семьи вновь напал на жену с ребенком, угрожая им убийством. Согласно материалам дела, поскольку обвиняемая была лишена возможности убежать и защитить себя и ребенка, она нанесла два удара ножом. Это не остановило нападавшего, и жена была вынуждена защищаться до того момента, пока не наступила смерть потерпевшего. Суд посчитал, что обвиняемая не могла действовать иначе, но несмотря на это, ее действия квалифицировали как превышение пределов необходимой обороны.



Пресс-служба суда уточнила, что решение было вынесено 3 апреля, а 11 июня после рассмотрения решения апелляционной жалобы приговор вступил в силу.