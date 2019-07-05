Псковский бард Борис Яковлев получил убежище в Финляндии

Обвиненный в экстремизме бард из Пскова получил политическое убежище в Финляндии

46-летний музыкант и поэт из Псковской области Борис Яковлев 5 июля получил политическое убежище в Финляндии. Как рассказал Яковлев корреспонденту Радио Свобода, он находился в лагере для беженцев под Хельсинки, когда получил письмо о принятом решении. В нем финские власти уведомили Яковлева, что считают обоснованными его поводы опасаться преследования на родине в России, дают ему политическое убежище и вид на жительство.

"Я рад решению Финляндии, рад, что они поняли, что мне реально грозит опасность в России. Это была бы тюрьма со всеми вытекающими, вплоть до унижений, пыток. Сейчас здесь буду выходить из лагеря "в люди", еще глубже изучать язык и устраиваться на работу. О своем будущем уже не беспокоюсь, но есть тревога за близких, которые остались в России. Все бесславно заканчивается со страной. Очень жаль, что люди не хотят и не понимают, что можно жить достойно и по-человечески. Главная проблема России – рабство, которое так и не было уничтожено. Там народ – раб без земли, без жизни, без прав, а взрослые люди в ФСБ занимаются чушью ради удержания бандитского режима", – считает псковский бард.

Управление ФСБ России по Псковской области в марте 2017 года возбудило в отношении него уголовное дело по подозрению в экстремизме – часть 1 статьи 280 УК РФ. Сотрудники ведомства усмотрели состав преступления в 27 постах Яковлева во "ВКонтакте". В частности, речь шла о песнях барда "Про выборы…", "Мы свой лимит на революции уже исчерпали…", "Над головою карлика…", "Мне вот интересно…", "Читая новостную ленту…".

Из заказанной силовиками экспертизы текстов Яковлева следовало, что в песнях содержатся "психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти". Защищавший барда адвокат "Агоры" Дмитрий Динзе предупредил Яковлева, что тому грозит лишение свободы. Поэтому 29 июля 2017 года музыкант бежал из России в Финляндию и попросил там политического убежища.

10 октября 2017 года Псковский городской суд заочно арестовал 44-летнего барда Бориса Яковлева по обвинению в призывах к экстремизму через интернет. "Это ж надо было, "…", додуматься и объявить человека в Интерпол только за то, что он не признал Крым, осуждает подлую путинскую войну в Украине, не признает власть воров и международных преступников в РФ и называет кремлевского урку "…", – прокомментировал тогда решение суда сам Яковлев на своей странице во "ВКонтакте".