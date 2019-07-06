Польский суд согласился выдать в Россию бывшего совладельца "Зимней вишни"

Апелляционный суд Варшавы разрешил экстрадировать в Россию бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Теперь экстрадиция должна быть одобрена министром юстиции, сообщает агентство РИА "Новости".

Вишневский был руководителем компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которая владела торговым центром. В нём в марте 2018 года произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По версии следствия, предприниматель дал взятку, чтобы скрыть нарушения при перепланировке здания, в котором был торговый центр. При этом в 2018 году он уже два года жил в Испании.