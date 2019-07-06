Польский суд согласился выдать в Россию бывшего совладельца "Зимней вишни"

Апелляционный суд Варшавы разрешил экстрадировать в Россию бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Теперь экстрадиция должна быть одобрена министром юстиции, сообщает агентство РИА "Новости".
Вишневский был руководителем компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которая владела торговым центром. В нём в марте 2018 года произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
По версии следствия, предприниматель дал взятку, чтобы скрыть нарушения при перепланировке здания, в котором был торговый центр. При этом в 2018 году он уже два года жил в Испании.
- Пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 года из-за замыкания электропроводки. По данным следствия, огонь быстро распространился по четырёхэтажному зданию из-за отделки помещений легковоспламеняющимися стройматериалами. Система пожаротушения была неисправна, эвакуационные выходы заблокированы.
- Бенефициаром — конечным владельцем компании "Зимней вишни" был не Вишневский, а живущий в Австралии бизнесмен Денис Шенгелов, сообщали ранее СМИ. Он выплатил семьям погибших компенсации — по три миллиона рублей.
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