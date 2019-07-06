Анастасии Шевченко отказали в регистрации на выборах в Ростове

Избирательная комиссия в Ростове-на-Дону отказалась принимать у члена совета "Открытой России" Анастасии Шевченко документы на выдвижение в качестве кандидата в городскую думу. Как рассказали "МБХ медиа" в штабе Шевченко, отказ связан с жёсткими требованиями избирательного законодательства к людям, находящимся под домашним арестом.
Сторонники Анастасии Шевченко надеются, что следователи разрешат ей посещать нотариуса, а штаб сможет начать агитацию и сбор подписей за кандидата.
Шевченко заявила о том, что планирует выдвигаться в городскую думу Ростова-на-Дону, на одном из судебных заседаний. Довыборы состоятся в сентябре. Ранее уже сообщалось, что домашний арест активистки может стать препятствием для подачи документов в избирательную комиссию.
- Уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было возбуждено в январе 2019 года и стало первым в России, заведённым по статье о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Активистка находится по домашним арестом. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.
- Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.