Анастасии Шевченко отказали в регистрации на выборах в Ростове

Избирательная комиссия в Ростове-на-Дону отказалась принимать у члена совета "Открытой России" Анастасии Шевченко документы на выдвижение в качестве кандидата в городскую думу. Как рассказали "МБХ медиа" в штабе Шевченко, отказ связан с жёсткими требованиями избирательного законодательства к людям, находящимся под домашним арестом.

Сторонники Анастасии Шевченко надеются, что следователи разрешат ей посещать нотариуса, а штаб сможет начать агитацию и сбор подписей за кандидата.

Шевченко заявила о том, что планирует выдвигаться в городскую думу Ростова-на-Дону, на одном из судебных заседаний. Довыборы состоятся в сентябре. Ранее уже сообщалось, что домашний арест активистки может стать препятствием для подачи документов в избирательную комиссию.