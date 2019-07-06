В Москве завершилась подача документов для участия в выборах

Окружные избирательные комиссии Москвы в 18 часов завершили приём документов, в том числе подписей избирателей, на регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Процедура выдвижения кандидатов завершилась в 18 часов пятницы, а подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, в такое же время в субботу. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился накануне.

В числе уже зарегистрировавшихся кандидатов - представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", а также три единоросса, которые шли на выборы в статусе самовыдвиженцев, но "при поддержке "Единой России".

Не всем кандидатам от оппозиции удалось набрать необходимое для регистрации количество подписей. В частности, подписей не хватило члену команды Дмитрия Гудкова Павлу Ярилину, бывшему замглавы московского штаба Алексея Навального Виталию Серуканову, а также членам "Яблока": представителю "Альфа-Банка" Юлии Щербаковой, главе муниципального округа Якиманка Андрею Мореву, члену совета депутатов округа Гагаринский Елене Русаковой и некоторым другим кандидатам, сообщила "Немецкая волна".

Для прохождения регистрации каждому из кандидатов было необходимо собрать 5-6 тысяч подписей, в зависимости от размеров округа выдвижения.

Соратница Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила в Твиттере, что ей удалось собрать больше подписей, чем было нужно для регистрации: более 6000 из необходимых 4940.

Другой кандидат от Навального, Владимир Милов, сообщил о том, что его сборщиков подписей не пускали в подъезды, в то время как у членов "Единой России" такой проблемы не было. Всего на выборах в столичный парламент были заверены списки кандидатов 17 партий. Представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" были освобождены от необходимости собирать подписи для регистрации, поскольку эти партии представлены в Госдуме РФ.

По данным МГИК, окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва будет обнародован 17 июля. Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября.