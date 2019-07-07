В Иркутской области нашли живыми 30 человек из числа пропавших

В Иркутской области нашли живыми 30 человек, которые считались пропавшими без вести после наводнения. Неизвестной остается судьба 11 местных жителей. 22 человека погибли. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное правительство.

Одно из крупнейших наводнений в истории Иркутской области затопило около 100 населенных пунктов. Три с половиной тысячи домов оказались полностью разрушены, 33 тысячи человек полностью или частично лишились имущества. Власти предварительно оценили ущерб в 29 миллиардов рублей.

Наводнение в регионе началось 25 июня. По заявлению МЧС, причиной стали проливные дожди, из-за которых из берегов вышло несколько притоков Ангары и прорвало защитную дамбу. Против двух мэров городов Иркутской области завели уголовные дела за несвоевременное оповещение жителей о приближающемся наводнении и позднее начало эвакуации.